Sylvester Stallone ruma a This is Us

Sylvester Stallone, que em 2016 foi nomeado para um Óscar pelo seu papel como Rocky Balboa em Creed, vai entrar na segunda temporada de This is Us. Segundo o The Hollywood Reporter a revelação é de Dan Fogelman, o criador da série que também escreveu filmes como Carros ou Amor, Estúpido e Louco, que falou na Summer Press Tour, o evento de verão da Television Critics Association que todos anos antecipa a rentrée televisiva.

No final da primeira época da série, Kevin (Justin Hartley), um dos protagonistas, conseguiu um papel num filme realizado por Ron Howard, que apareceu a fazer de si próprio. É aí que Stallone, também a interpretar uma versão ficcional dele mesmo, entrará na equação: será ele quem faz da figura paternal da personagem de Kevin no filme.

O elenco da série inclui, além de Hartley, actores como Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Milo Ventimiglia. Este último tem um elo com Stallone: fez de Rocky, Jr., o filho de Rocky Balboa, em Rocky Balboa, o filme de 2006 que marcou a sexta incursão da personagem pelo cinema.

This is Us acompanha a vida (e a família) de três pessoas que nasceram no mesmo dia e no mesmo ano, com a acção constantemente a alternar entre o passado e o presente. A série dramática, que foi nomeada para 11 Emmy, é transmitida nos Estados Unidos pela NBC e em Portugal na FOX Life, estreou-se em 2016 (começou em Setembro e acabou em Março) e conta até ao momento com 18 episódios. A segunda época estreia-se a 26 de Setembro deste ano nos Estados Unidos, sendo que a terceira temporada já foi anunciada e deverá chegar em 2018 ou 2019.

