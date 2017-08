Seca severa e extrema em 79% de Portugal continental em Julho

Quase 79% de Portugal continental encontrava-se em Julho em situação de seca severa e extrema, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que caracterizou aquele mês como "quente e muito seco".

O boletim disponível na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que no final do mês de Julho 78,8% de Portugal continental estava em seca severa (69,6%) e extrema (9,2%).

De acordo com o boletim, no final do mês de Julho mantém-se a situação seca meteorológica em quase todo o território de Portugal continental, verificando-se um desagravamento na região interior Norte e um agravamento no interior do Alentejo.

No final do mês de Junho cerca de 80% de Portugal continental estava em seca severa (72,3%) e extrema (7,3%).

O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".

