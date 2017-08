Sismo de 2.9 registado esta manhã perto de Torre de Moncorvo

Um sismo de magnitude 2.9 na escala de Richter, com epicentro seis quilómetros a este de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, foi registado às 10h17 desta quinta-feira nas estações da Rede Sísmica do Continente, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido", refere o IPMA. Em comunicado, o IPMA explica, "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", pelo que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

"Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", acrescenta.

Fonte dos Bombeiros de Torre de Moncorvo disse que na localidade se sentiu "alguma coisa", mas acrescentou que a corporação não recebeu qualquer chamada relacionada com a ocorrência.

