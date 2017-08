Em Válega, as camas saem de casa e preparam-se para uma corrida

Todos os anos em Válega, no concelho de Ovar, há uma tradição diferente que perdura e enche as ruas da vila: as camas saem do conforto do lar, vêm decoradas a rigor e competem numa corrida sobre rodas que promete animar participantes e espectadores. A Corrida de Camas está de volta este sábado para a 12.ª edição e traz algumas novidades.

PUB

No jardim da Avenida Comendador António Augusto da Silva, pelas 21h30, vão estar 14 equipas de quatro elementos, vestidos com pijama ou camisa de noite, a testar a sua destreza e a originalidade. As regras são simples: dois participantes empurram as camas em passo de corrida, enquanto os outros dois estão no “veículo” a tentar equilibrar tudo. Ao longo da corrida vão trocando de funções, tendo as equipas que completar três provas diferentes - um contra-relógio, uma prova de dança e um percurso de destreza. No final, ganha a equipa mais rápida e a cama mais original.

Na prova “são permitidos todo o tipo de camas, desde que contenham colchão, duas almofadas, lençóis e coberta”, explica a organização no regulamento. A decoração é livre e são muitos os participantes que até já colocaram iluminação própria nas camas.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao contrário das edições anteriores, que se realizaram sempre num domingo à tarde de Julho, a Junta de Freguesia de Válega decidiu marcar a prova para um sábado à noite por ser mais fácil para os participantes, para os espectadores e porque “Válega é uma terra que tem muita gente emigrada”, dando oportunidade de mais gente assistir à iniciativa, refere a organização.

O evento foi o primeiro deste género no país e está integrado nas comemorações da elevação de Válega a Vila. Surgiu há 12anos, por ideia de um executivo anterior, que tirou a inspiração de uma viagem ao Brasil e, desde aí, nunca mais parou.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB