Neymar: Liga espanhola recusou mesmo o cheque de 222 milhões

Um advogado deslocou-se nesta quinta-feira à sede da Liga espanhola para depositar os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de Neymar com o Barcelona e assim obter a libertação do jogador brasileiro para assinar pelo PSG. Mas como já prometido, a Liga espanhola não aceitou o cheque, noticiam os jornais desportivas espanhóis Marca e Ás. Uma informção entretanto confirmada pela própria Liga espanhola.

"Podemos confirmar que os advogados do jogador (Neymar) vieram à Liga depositar a cláusula e que foi rejeitada. É toda a informação que vamos dar por agora", diz uma uma curta declaração enviada à BBC.

Segundo o Ás, o director-geral da Liga espanhola, Javier Gómez, comunicou a decisão aos representantes do futebolista, argumentando que pagar a cláusula de rescisão é um direito que apenas pode ser exercido pelos clubes espanhóis e principalmente porque não tem certezas sobre a origem do dinheiro.

A Marca adianta que os assessores de Neymar deverão agora solicitar à FIFA a emissão de um certificado de transferência provisório, de forma a que o brasileiro possa jogar pelo PSG.

O presidente da Liga espanhola já tinha afirmando que iria recusar o dinheiro, acusando o clube francês de doping financeiro e concorrência desleal.

Esta posição dos responsáveis da Liga espanhola vai complicar o habitual processo burocrático das transferências e abre uma batalha jurídica, mas poderá não ter muitos efeitos práticos, uma vez que cabe à FIFA a última palavra no que respeita às transferências de jogadores e a UEFA só avalia a posteriori as regras do fair play financeiro, as novas regras que obrigam os clubes a ter contas equilibradas.

A mudança de Neymar para o PSG é a mais cara transferência da história do futebol.

