Mourinho e os 222 milhões por Neymar: "Não é caro"

O português José Mourinho, treinador do Manchester United, clube que detém a transferência mais cara do futebol com os 105 milhões de euros pagos por Paul Pogba, considerou que 222 milhões por Neymar não é caro.

"Quando contratámos Paul Pogba, disse que não foi caro. Caros são aqueles que atingem um certo nível [de preço] sem uma certa qualidade. Não penso que 222 milhões de euros por Neymar seja caro", afirmou Mourinho na quarta-feira após a vitória da sua equipa num particular com a Sampdoria, em Dublin (2-1).

O técnico comentava a iminente transferência do avançado internacional brasileiro do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain.

"Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, pelo que, comercialmente, tem peso. Mas Neymar não é problema, o problema são as consequências", acrescentou.

"O que é caro são cada vez mais jogadores a mais de 100 milhões, mais jogadores a mais de 50 milhões e mais jogadores a mais de 60 milhões. Isso é o verdadeiro problema", sublinhou Mourinho.

Após a despedida dos seus companheiros do Barcelona e uma passagem pelo Porto, onde terá feito exames médicos, Neymar poderá chegar a Paris na quinta-feira e ser apresentado na sexta como novo jogador do PSG, cujo novo director desportivo é Antero Henrique, antigo administrador da SAD do FC Porto.

