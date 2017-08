FC Porto derrotou Gil Vicente mas Sérgio Conceição não gostou

O FC Porto encerrou na quarta-feira à noite a pré-temporada com uma vitória por 3-1 no terreno do Gil Vicente, com golos de Soares, antes de receber o Estoril Praia na próxima quarta-feira na jornada inaugural da I Liga de futebol.

O avançado brasileiro inaugurou o marcador, aos 3 minutos, e o Gil Vicente empatou por Jonathan, aos 29, segurando a igualdade quase até final, mas Soares sentenciou o encontro com mais dois golos, aos 86 e aos 90+1.

A equipa comandada por Sérgio Conceição encerrou a preparação com seis triunfos e três empates, mas este último teste não deixou o treinador contente.

“Quase meia equipa que acabou este jogo também jogou de manhã. Talvez tenha sido o pior jogo particular desde que eu cheguei. Não gostei de muita coisa na primeira parte, mas eu acho que é um acumular de trabalho”, disse o treinador portista, em declarações ao Porto Canal.

“Há correcções que temos que fazer para nos apresentarmos como nós queremos na quarta-feira, frente ao Estoril [na estreia no campeonato]. Disse ao intervalo que não estava satisfeito e hoje era uma boa oportunidade para alguns jogadores automatizarem algumas situações”, acrescentou o treinador.

“De manhã [frente ao Paços de Ferreira, vitória por 4-1] tivemos um jogo de treino com muita intensidade. Foi um treino muito bom. Este da tarde foi menos conseguido, mas em um mês e meio de trabalho também pode acontecer”, disse ainda Sérgio Conceição, que fez banaço positivo da pré-temporada.

“O balanço é muito bom. Daquilo que foi o trabalho realizado diariamente e os jogos que vocês puderam ver foi visível a capacidade de trabalho que eles tiveram para estarem no dia 9 ao mais alto nível, para começar bem aquilo que queremos concluir em Maio, que é o campeonato nacional.”

