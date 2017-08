Aos 121 minutos, o Sp. Braga apurou-se para o play-off

Foi com um golo de Raul Silva, ele que já tinha marcado no encontro da primeira mão, que o Sp. Braga assegurou nesta quinta-feira o apuramento para o play-off da Liga Europa. Em casa, os minhotos foram forçados a um prolongamento e só aos 121 minutos resolveram a questão, fixando o 2-1 final no embate com o AIK.

Depois do 1-1 registado na Suécia, os nórdicos começaram melhor e colocaram-se em vantagem aos 13', quando Obasi aproveitou um erro de cálculo de Rosic para se isolar e fazer o 0-1, picando a bola por cima de Matheus.

O Sp. Braga reagiu, mas revelou dificuldades na última decisão (passe ou remate). O que faltou em clarividência à equipa na área adversária sobrou-lhe em determinação e aos 74' Rui Fonte acreditou que o guarda-redes sueco poderia falhar num lance aparentemente inofensivo. Linner atrapalhou-se com um cabeceamento frouxo de Wilson Eduardo e o avançado português aproveitou.

O jogo resvalou para o prolongamento e os minhotos continuaram a insistir. Estiveram pertíssimo do golo num par de ocasiões e, no último lance da partida, chegaram mesmo ao 2-1. Jefferson cruzou do lado direito, Hassan foi à linha de fundo evitar que a bola saísse e Vukcevic rematou cruzado. Já na pequena área, o central Raul Silva viu a bola embater-lhe no tronco e encaminhar-se para a baliza.

O Sp. Braga junta-se, assim, ao Marítimo no sorteio de sexta-feira, em Nyon, que fará o emparelhamento das equipas para o play-off que precede a fase de grupos da Liga Europa.

