Empresário de Neymar confirma que PSG pagará 222 milhões nas próximas horas

O empresário do futebolista brasileiro Neymar, Wagner Ribeiro, confirmou que o Paris Saint-Germain (PSG) pagará nas próximas horas os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de contrato com o FC Barcelona.

“O PSG pagará a cláusula de Neymar e vai apresentá-lo no final da semana”, garantiu Wagner Ribeiro à entrada do aeroporto de El Plat, onde deverá apanhar um avião com o jogador e o seu pai para Paris. Antes da viagem, o empresário reuniu-se com Neymar e o pai durante cerca de uma hora e meia para tratar dos pormenores da transferência.

Nesta quarta-feira de manhã, o FC Barcelona confirmou que Neymar se despediu dos colegas e foi dispensado do treino. O clube disse ainda que só libertará o jogador perante o pagamento da cláusula de rescisão.

