As redes sociais despedem-se de Neymar com humor e com notas

Ao que tudo indica a "bomba" do defeso está prestes a confirmar-se. Neymar estará a caminho do Paris Saint-Germain (PSG) numa transferência que vai render ao Barcelona nada mais nada menos do que 222 milhões de euros, o valor mais alto alguma vez pago por um jogador na história do futebol.

As reacções, naturalmente, multiplicam-se pela internet e as piadas e paródia prometem durar dias. Estupefacção e tristeza por parte dos adeptos de Barcelona, por verem partir uma das suas estrelas, felicidade por parte dos rivais do Real Madrid e acusações de que o dinheiro foi a única motivação para o avançado brasileiro se mudar para o Paris Saint-Germain.

Como é lógico, alguns dos actuais jogadores do "Barça" não escapam a estas paródias. É o caso de Messi e Suárez, que formaram juntamente com Neymar o temível trio avançado conhecido por MSN. Ou o defesa Piqué, que há algumas semanas publicou uma fotografia nas redes sociais ao lado do brasileiro com a legenda: "Fica". Ao que parece, o inernacional espanhol enganou-se.

Woke up to the confirmation of Neymar leaving Barcelona ?? pic.twitter.com/1fu0Uf8can — fal pal (@FHanson24) August 2, 2017

Neymar arriving at PSG like pic.twitter.com/8flLnVd6Ck — Jake (@jakeyday) August 2, 2017

"Difference between ronaldinho and neymar". Says a lot really doesn't it pic.twitter.com/6c0fu7cPQF — Kyle Swift (@KyleSwift96) August 2, 2017

Gracias por todo Figo! Perdón Neymar... si piensas ganar el balón de oro te equivocaste de equipo, si es por dinero enhorabuena! #NeymarPSG pic.twitter.com/1quhwFuWH2 — Juan Diego Medina (@Juanilloky) August 2, 2017

Neymar's new house in Paris pic.twitter.com/asMGQjoWNM — Aadam (@aadambirmingham) August 2, 2017

Barcelona saying goodbye to Neymar like...???? pic.twitter.com/V5jmC19yOd — BenchWarmers ?? (@BeWarmers) August 2, 2017

Leaked footage of Neymar saying goodbye to his Barcelona teammates this morning ?? pic.twitter.com/jJv8vLXsOo — B/R Football (@brfootball) August 2, 2017

Me trying to understand why Neymar is trending instead of #Moneymar pic.twitter.com/4o3QjuMbQk — Barçangel (@nouhakaya1) August 2, 2017

10,182,857,130 - the number of @Kleenex_UK Mansize tissues Barcelona fans can buy from @AmazonUK (2 pack) for the price of Neymar. pic.twitter.com/t7rTDWwcbq — Rob Jeffries (@JournoRob) August 2, 2017

