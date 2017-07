Maduro clama vitória contestada pela oposição e marcada por mortes

Mais de oito milhões de venezuelanos (41,5% dos eleitores) votaram na eleição dos 545 membros da Assembleia Constituinte, segundo os dados da Comissão Nacional Eleitoral. Um valor contestado pela oposição, que estima uma participação eleitoral de 12%, num acto marcado pela violência: segundo o Ministério Público, morreram dez pessoas no domingo.

A oposição já anunciou que não reconhece este resultados e agendou novos protestos para esta segunda-feira.

"Não reconhecemos este processo fraudulento, para nós é nulo, não existe", disse o líder da oposição Henrique Capriles, pedindo aos venezuelanos que voltem hoje a sair às ruas para contestar aquilo que qualificou como "um massacre" e "uma fraude eleitoral". Capriles agendou ainda um protesto para quarta-feira, dia em que a Assembleia Constituinte toma posse.

Já Nicolás Maduro clamou vitória. "Temos Assembleia Constituinte (...) oito milhões (de votos) no meio de ameaças (...) foi a maior votação que teve a revolução bolivariana em 18 anos. O povo deu uma lição de coragem, de valentia. O que vimos foi admirável", afiirmou Maduro, perante centenas de apoiantes que se concentraram na Praça Bolívar, em Caracas.

A Comissão Nacional Eleitoral anunciou que foram registados 8.089.320 votos, o que corresponde a 41,5% dos eleitores.

Esta jornada eleitoral ficou marcada pela violência. Segundo o Ministério Público, morreram dez pessoas, incluindo dois adolescentes de 13 e 17 anos. Quatro pessoas morreram no estado de Tachira (Oeste), na fronteira com a Colômbia, durante manifestações. Três homens foram mortos no estado de Merida (Oeste), um no estado de Lara (Norte), um no estado de Zulia (Norte) e um dirigente da oposição no estado de Sucre (Norte), indicou num novo balanço o Ministério Público venezuelano, citado pela Lusa.

O período de votação deveria ter terminado às 18h locais (23h em Portugal continental), mas a comissão nacional de eleições venezuelana decidiu prolongá-lo por mais uma hora.

Segundo diferentes jornais locais, como o Noticias24, o anúncio do prolongamento da votação foi feito pela presidente daquele órgão, justificando a decisão com o facto de "haver venezuelanos a aguardar em filas, para ainda exercerem o seu direito de voto". Sandra Oblitas acrescentou que o processo eleitorial se desenrolou com "total normalidade" – um conceito no mínimo impreciso, neste caso, visto que o Governo de Caracas proibiu, dois dias antes das eleições, as manifestações da oposição, colocou mais de 300 mil efectivos policiais e militares nas ruas e, pior que tudo, há mortes a lamentar.

Ainda as urnas não tinham fechado e os EUA reiteravam a sua posição face ao acto eleitoral, agora pela voz da embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley. Num tweet publicado neste domingo à noite, a embaixadora dos EUA garantiu de novo que a sua administração não reconhecerá validade aos resultados. "Estas eleições fraudulentas são mais um passo rumo à ditadura", escreveu a representante de Washington na ONU. "Não aceitaremos nenhum governo ilegítimo. O povo venezuelano e a democracia prevalecerão", acrescentou na mensagem.

Maduro’s sham election is another step toward dictatorship. We won't accept an illegit govt. The Venezuelan ppl & democracy will prevail. — Nikki Haley (@nikkihaley) 30 de julho de 2017

