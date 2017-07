Freddy Adu a treinar à experiência? Clube diz que sim, treinador diz que não

Um futebolista caído em desgraça que procura relançar a carreira e um clube estreante no principal escalão de um campeonato europeu. Podia ser o casamento perfeito, mas o acordo entre as duas partes adivinha-se complicado, para não dizer impossível. O norte-americano Freddy Adu, que há dez anos chegava ao Benfica rotulado de grande promessa do futebol mundial, terá iniciado ontem um período de testes no Sandecja Nowy Sacz, clube da I Divisão da Polónia. A experiência deveria durar até sábado, mas o veredicto do treinador foi dado ainda antes do primeiro treino: “Não fui consultado e não vou observá-lo. Quem quiser que o faça.”

Freddy Adu, a quem auguravam grandes feitos (chamavam-lhe “o próximo Pelé”) nunca teve uma carreira à altura das expectativas. Aos 28 anos, e depois de passar por 12 clubes em oito países (incluindo Benfica e Belenenses, em Portugal), continua sem fixar-se. O último clube que representou foi o Tampa Bay Rowdies, numa competição secundária do futebol dos EUA – e o contrato já terminou em Outubro. Há algumas semanas circulou o rumor que estaria em testes num emblema da II Divisão sueca, mas o próprio Adu desmentiu esse cenário na rede social Twitter.

Foi precisamente através desse meio que o Sandecja, clube da pequena cidade de Nowy Sacz, no sul da Polónia, perto da fronteira com a Eslováquia, anunciou a chegada de Freddy Adu. Numa foto tirada no aeroporto de Cracóvia, o norte-americano surgia ladeado por Marcin Rogowski, porta-voz do clube. “Até sábado Freddy Adu fará testes no nosso clube”, podia ler-se na legenda. Mais tarde, no site oficial, o Sandecja anunciava que tinha convidado o jogador para um período à experiência e que os testes médicos seriam feitos na terça-feira pelo dr. Tomasz Cison, clínico do clube.

Mas a chegada de Freddy Adu não foi vista com bons olhos por toda a gente. “Não foi minha ideia. Ouvi que alguém foi buscá-lo ao aeroporto. Alguém quer que o Frank Adu esteja na equipa”, afirmou o treinador do Sandecja, Radoslaw Mroczkowski, tão mal informado da transferência que até se enganou no nome próprio do norte-americano. “É inaceitável, não foi consultado. Não vou observá-lo, quem quiser que o faça. Isto é ridículo. Em vez de construirmos uma equipa de forma sensata, andamos à procura de aspiradores velhos”, acrescentou o técnico, numa referência (consciente ou inconsciente) a uma publicação publicitária feita no Twitter por Freddy Adu há quase dois anos.

