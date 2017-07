Benfica volta a perder na Emirates Cup

O Benfica perdeu neste domingo por 2-0 com o RB Leipzig no segundo jogo da Emirates Cup, prova disputada em Londres e que serve de preparação da equipa para o arranque da época, já no sábado, frente ao Vitória de Guimarães, na Supertaça.

Um dia depois de ter sido goleado pelo Arsenal por 5-2, os "encarnados" alteraram quase toda a equipa, com Rui Vitória a apenas utilizar de início um jogador face à partida com os "gunners" - Cervi. Numa má exibição, com a formação benfiquista sofreu o primeiro golo aos 19', por intermédio de Halstenberg. Já no segundo tempo, Compper (52') fixou o resultado final.

Benfica alinhou de início com: Bruno Varela, Pedro Pereira, Lisandro López, Ruben Dias e Grimaldo; Carrillo, Fejsa, Martin Chrien e Cervi; Raúl Jiménez e Rafa. Alinharam ainda: André Horta, Jonas, Diogo Gonçalves, Mitroglou, Willock, Filipe Augusto, Pizzi.

