Incêndio em viatura corta trânsito na A1 em Torres Novas no sentido norte-sul

Um incêndio numa viatura ligeira, hoje, na Autoestrada do Norte (A1) provocou o corte do trânsito na via, no sentido norte-sul, na zona de Torres Novas.

PUB

O alerta para o acidente, que provocou um ferido ligeiro, foi dado pelas 9h19, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A circulação na via, no lanço entre Fátima e Torres Novas, no sentido de Lisboa, continuava interrompida pelas 10h, adiantou a mesma fonte.

PUB

PUB

PUB