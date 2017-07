Vettel conquista a pole position para o GP da Hungria

O piloto alemão Sebastian Vettel (Ferrari) fez neste sábado o melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio da Hungria, 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1, partindo no domingo no primeiro lugar da grelha.

Vettel foi cronometrado em 1m16,276s, um novo recorde no circuito húngaro de Hungaroring, naquela que foi a sua 48.ª pole position na carreira. Os filandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) fizeram o segundo e o terceiro melhor tempo.

No Mundial, o alemão, campeão mundial em 2010, 2011, 2012 e 2013, lidera a classificação, com apenas mais um ponto que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que registou o quarto melhor tempo na qualificação.

