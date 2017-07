Candidato PSD a Loures quer fim do uso de carros pelo pessoal político

O candidato do PSD à Câmara de Loures, André Ventura, dirigiu uma “carta aberta” aos outros cabeças-de-lista desafiando-os para um acordo político que acabe com o uso dos carros e motoristas "ao serviço do pessoal político".

No texto, que fez chegar à Lusa, Ventura considerou que "há assuntos demasiado urgentes para serem resolvidos no concelho de Loures" e que exigem que os candidatos partidários "saibam colocar de parte as diferenças, quer sejam ideológicas, quer sejam meramente programáticas".

Um destes temas que, confessa, mais o preocupa "é o problema dos transportes públicos no concelho" de Loures.

Na sua opinião, é "ultrajante que o pessoal político, sejam eles autarcas eleitos ou assessores -- num concelho com os problemas de transportes como o (de Loures) -- se desloque em viaturas da câmara municipal, ainda por cima, em alguns casos, com motoristas".

Assim, propõe a assinatura de "um acordo escrito pré-eleitoral", em que todos os cabeças de lista se comprometam, independentemente do resultado das autárquicas, a "dispensar todos os veículos e motoristas actualmente ao serviço do presidente da Câmara e dos vereadores, bem como de todo o pessoal político não eleito e dirigentes de empresas ou outros organismos municipais, afectando-os para o transporte de idosos e doentes aos hospitais ou outras instituições públicas".

