Marítimo empata e traz decisão da eliminatória para a Madeira

O Marítimo empatou nesta quinta-feira a zero com o Botev Plovdiv, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, disputado em Burgas, na Bulgária.

A qualificação para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa decide-se a 3 de Agosto, no Estádio do Marítimo, no Funchal, Madeira.

Na fase de grupos da Liga Europa está já o Vitória de Guimarães, quarto classificado da I Liga na última temporada, sendo que o Sporting de Braga empatou nesta quinta-feira a um golo em casa dos suecos do AIK.

