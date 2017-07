Etiene Medeiros faz história no Brasil e Dressel é “rei” dos 100m livres

Etiene Medeiros continua a levar a natação feminina brasileira a novos patamares competitivos. A atleta pernambucana superou-se na final dos 50 metros costas dos Mundiais de Budapeste e tornou-se na primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro para o seu país em piscina longa num campeonato do mundo. Mas o grande protagonista do dia foi o norte-americano Caeleb Dressel, que se tornou no novo “rei” dos 100m livres. Entre os nadadores portugueses, Victoria Kaminskaya obteve o 20.º tempo nas eliminatórias dos 200m bruços e ficou fora das meias-finais; enquanto Grabriel Lopes fez o 33.º tempo (entre 40 nadadores) nos 200m costas.

Depois de ter sido a primeira brasileira a conquistar três títulos e um recorde mundial em piscina curta, Etienne Medeiros voltou a gravar o seu nome na história da modalidade ao superar a chinesa Fu Yuanhui (com quem perdera na final do Mundial de Kazan, em 2015, por apenas um centésimo de segundo. A nadadora, que já havia sido a mais rápida nas semifinais, voltou a bater a melhor marca da sua carreira e o recorde sul-americano, com um tempo de 27,14s.

“Que prova! Foi uma temporada diferente, estava relaxada desde o início do ano. Fiquei um pouco nervosa na hora, mas foi engraçado que todas as nadadoras me tenham desejado boa sorte. Estou muito feliz! Foi por pouco, ela [Fu Yuanhui] é uma óptima adversária”, congratulou-se no final da prova a atleta, nascida há 26 anos na cidade de Recife, em declarações à SportTV “canarinha”. Até agora, o Brasil tinha oito medalhas de ouro na história dos campeonatos mundiais de piscina longa, todas conquistadas por homens.

Exuberante estava também Caeleb Dressel depois de ter conquistado o ouro na prova rainha da natação. O americano foi o mais rápido nos 100m livres, arrebatando o seu terceiro título mundial, o primeiro em termos individuais, depois das vitórias colectivas nos 4x100m livres e 4x100m estilos. Nos 200m estilos, o domínio continua a ser norte-americano, com Chase Kalisz, de 23 anos, a sagrar-se campeão mundial e a suceder às "lendas" Phelps (2003 a 2007) e Lochte (2009 a 2015).

Já a portuguesa (nascida na Rússia) Victoria Kaminskaya não ultrapassou as classificações dos 200m bruços, ficando-se pelo 20.º tempo e falhando as meias-finais. A nadadora do Estrelas de São João de Brito foi sétima na terceira série, com o tempo de 2m29,16s, ficando a mais de um segundo do seu recorde nacional de 2m27,70s, alcançado a 27 de Abril deste ano, em Pontevedra, Espanha.

Pelo caminho ficou igualmente Gabriel Lopes, o outro atleta português que esteve em acção esta quinta-feira nestes Mundiais, na prova de 200m costas. Estreante neste tipo de competição, o nadador da Associação Lousanense de Natação, de 19 anos, fez o 33.º tempo entre os 40 nadadores presentes, ficando a oito centésimos do seu recorde pessoal, registando em Abril deste ano, em Coimbra.

