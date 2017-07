Altitude abre apetite a João Sousa

Pela quarta vez este ano e primeira em mais de quatro meses, João Sousa venceu dois encontros consecutivos no ATP World Tour. O tenista vimaranense está a dar-se bem com a altitude de Gstaad e repete o resultado de 2015 em que chegou aos quartos-de-final. Só que, desta vez, é francamente favorito a atingir as meias-finais.

Nesta quinta-feira, Sousa (61.º no ranking ATP) derrotou o suíço Henri Laaksonen (95.º), por 6-1, 6-2, numa vitória que começou a desenhar-se no primeiro set, concluído em menos de meia-hora. Na segunda partida, a quarta dupla-falta de Laaksonen deu o break-point que o jogador luso aproveitaria para adiantar-se para 3-2. Ao confirmar confortavelmente a vantagem, Sousa tomou o controlo do encontro, garantido com novo break, para 5-2, antes de encerrar o embate em 55 minutos.

Nesta sexta-feira, Sousa discute o acesso às meias-finais do J. Safra Sarasin Swiss Open com o alemão de 35 anos, Yannick Hanfmann (170.º), que iniciou a época fora do "top-300" e, no seu terceiro torneio no ATP World Tour, eliminou o terceiro mais cotado do torneio e campeão em título, Feliciano Lopez (27.º), por 7-6 (7/5), 3-6 e 6-1, repetindo a presença nos "quartos" de Munique, em Maio – a sua estreia no circuito principal.

Em Tampere, Pedro Sousa (156.º) defende o estatuto de primeiro cabeça de série, o que acontece na sua carreira pela primeira vez no Challenger Tour, defrontando nos quartos-de-final o cazaque Dmitry Popko (191.º).

No challenger de Praga, João Domingues (195.º) tenta igualmente o acesso às meias-finais, diante do austríaco Jurij Rodionov (806.º).

