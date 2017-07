Lançado o primeiro trailer de Absentia, o novo thriller policial do AXN

Emily Byrne (Stana Katic, a Kate Beckett de Castle) é uma agente do FBI que desaparece sem deixar rasto após liderar a investigação de um dos mais conhecidos assassinos em série de Boston e acaba por ser dada como morta. Ao fim de seis anos é encontrada numa cabana no meio da floresta sem qualquer memória do que lhe aconteceu enquanto foi mantida em cativeiro.

Quando regressa a casa, a detective descobre que o marido Nick (Patrick Heusinger) voltou a casar-se com Alice (Cara Theobold) e que o filho de nove anos, (Flynn (Patrick McAuley) não só não só não se lembra de si, como chama “mãe” a outra mulher. Absentia é o novo thriller policial do AXN que ainda não tem data de estreia prevista, mas deverá chegar a Portugal no Outono.

No primeiro trailer da série, divulgado em primeira mão pelo PÚBLICO, podemos ver algumas imagens do julgamento de Conrad Harlow, o serial killer acusado de matar Emily. Já a cumprir a pena de prisão que lhe foi atribuída, Harlow liga a Nick passados seis anos para dizer que a agente do FBI ainda está viva. Rapidamente se iniciam as buscas para encontrar a detective, que tem que ultrapassar o trauma físico e psicológico do que lhe aconteceu ao mesmo tempo que tenta desvendar o mistério do seu desaparecimento. A detective vai ainda tornar-se a principal suspeita de uma nova série de crimes que coincidem com o seu regresso.

Absentia tem realização de Oded Ruskin e é uma produção da Sony Pictures Entertainment para o AXN. Na produção, a série conta com nomes como Maria Feldman (Segurança Nacional), que já havia colaborado com o realizador no sucesso televisivo israelita False Flag. Além de protagonizar o thriller policial, Stana Katic também é produtora executiva na série.

