Vitória aproveitou os erros de um Sporting muito alternativo

O Viória de Guimarães fechou nesta quarta-feira a sua pré-época com um triunfo por 3-0 em Rio Maior sobre o Sporting. A formação orientada por Pedro Martins foi eficaz a aproveitar os muitos erros defensivos dos homens de Jorge Jesus e teve um grande Miguel Silva a fechar a sua baliza, acabando por fazer um bom ensaio antes de defrontar o Benfica a 5 de Agosto para a Supertaça.

PUB

Já o Sporting, voltou a mostrar que o sistema de três centrais ainda precisa de muito trabalho, sofrendo mais uma derrota nestes particulares de pré-época, a quarta em sete jogos, e depois de se ter exibido a bom nível frente ao Mónaco, em Alvalade. Os "leões" ainda terão mais um particular antes de começarem os jogos oficiais, defrontando a Fiorentina no próximo sábado, em Alvalade.

Logo aos 14', o Vitória colocou-se em vantagem, com o colombiano Estupinán a fazer o 1-0. Pouco depois, foi o peruano Hurtado a fazer o 2-0 aos 22'. As coisas ficaram ainda mais difíceis para o Sporting, com a expulsão de Coates, que viu vermelho directo por falta sobre Estupinán.

PUB

Ofensivamente, o Sporting até teve algumas jogadas interessantes, mas Miguel Silva ganhou todos os duelos com os avançados "leoninos".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já perto do fim, o Vitória fechou o resultado, com um golo de Raphinha aos 85'.

PUB

PUB