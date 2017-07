Vítor Pereira vai ser o chefe dos árbitros gregos

O português Vítor Pereira vai ser o novo presidente do Comité de Arbitragem da Federação Grega de Futebol (HFF), anunciou nesta quarta-feira o organismo em comunicado.

“As novas regulamentações da arbitragem determinam uma nova estrutura do Comité Central de Arbitragem. Um presidente estrangeiro, Vítor Manuel de Melo Pereira, de Portugal, vai presidir ao Comité Central de Arbitragem e será responsável pela nomeação de árbitros nas ligas profissionais e pelo departamento de arbitragem da HFF”, lê-se no site do organismo.

A federação grega foi obrigado a alterar os seus regulamentos de arbitragem para os adequar aos da UEFA e da FIFA.

Vítor Pereira, ex-árbitro internacional, foi presidente da Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, além de ter integrado comités da UEFA e da FIFA.

