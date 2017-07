Sp. Braga e Marítimo entram em acção na Liga Europa

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, disse tudo antes da partida da equipa minhota para a Suécia onde nesta quinta-feira dá início oficial à sua época e logo com um exigente jogo relativo à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao AIK, da Suécia.

PUB

“Assumimos o objectivo de passar esta eliminatória, chegar ao play-off e depois alcançar a fase de grupos. Para isso é preciso ultrapassar o AIK, uma equipa difícil, que já leva 23 jogos no campeonato sueco, vai em segundo lugar e não perde há nove jogos. Para honrarmos o nosso passado recente e atendendo a que somos o terceiro clube português no ranking da Europa, teremos de jogar com muita alma e coração, sendo guerreiros em campo”, declarou António Salvador no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes da viagem da comitiva “arsenalista”.

Na verdade, os números não são bem aqueles, mas não deixam de ser um aviso. O AIK já efectuou 20 encontros oficiais nesta temporada, entre campeonato, Liga Europa e Taça da Suécia, tendo 10 vitórias, seis empates e quatro derrotas. Nos últimos sete jogos, não perdeu nenhum e nas quatro partidas europeias já disputadas esta época (os suecos afastaram o KÍ Klaksvík, das Ilhas Feroé, na primeira pré-eliminatória, e o Zeljeznicar da Bósnia-Herzegovina, na segunda) não sofreram qualquer golo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E os alertas do líder dos bracarenses não se ficaram por aqui. Salvador lembrou que os minhotos nunca venceram na Suécia. “Sempre que fomos lá ficámos pelo caminho”, avisou, antes de acrescentar: “Conhecemos bem o adversário. Toda a estrutura está avisada para as dificuldades que vamos encontrar.”

O Sp. Braga vai defrontar o AIK depois de ter realizado sete jogos de preparação, tendo ganho cinco e perdido dois. Os bracarenses terão por isso, bem menos ritmo do que o seu opositor e contam com algumas ausências. Vukcevic e Dyego Sousa, por opção, são duas baixas algo surpreendentes, enquanto Ricardo Ferreira, Marafona, Mauro e Tiago Pereira não viajaram devido a problemas físicos. Mas o treinador Abel Ferreira não abdicou de vários reforços que chegaram ao Minho esta temporada, levando consigo oito: André Moreira, Jefferson Esgaio, Danilo, Fransérgio, Raul Silva, Bruno Viana e Fábio Martins.

Já o Marítimo teve uma longa e atribulada viagem até à Bulgária, onde defrontará o Botev Plovdiv. Os insulares foram obrigados a adiar a partida da Madeira, devido aos fortes ventos que impediram a descolagem de aviões da ilha e chegaram só ontem a Lisboa, viajando de seguida para o leste da Europa. O Botev também está numa fase inicial da temporada, tendo apenas dois jogos realizados na Liga búlgara, enquanto nas eliminatórias anteriores da Liga Europa afastou primeiro o Partizani Tirana e depois o Beitar Jerusalém.

PUB

PUB