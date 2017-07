Atletismo português leva 21 aos Mundiais de Londres

Portugal terá 21 atletas nos Mundiais de atletismo de Londres, depois da IAAF convidar Lecabela Quaresma (heptatlo), Irina Rodrigues (disco) e Susana Costa (triplo), que assim se juntam aos outros 18 que já tinham mínimos.

A selecção para Londres 2017, divulgada nesta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Atletismo, confirma as opções que já eram conhecidas de atletas com mínimos em mais do que uma disciplina, ou seja, Inês Henriques marcha nos 50km e não os 20km e Salomé Rocha e Sara Moreira correm os 10.000 metros e não a maratona.

Além dos atletas com mínimos e que estavam disponíveis (as excepções são as maratonistas Jessica Augusto, lesionada, e Doroteia Peixoto, que segundo a FPA não se tem treinado para a maratona), a lista inclui três atletas que se aproximaram dos mínimos internacionais e que foram 'repescados', para completar o número previsto de participantes nas suas provas, 32.

Dos portugueses que se previa que pudessem ser repescados, apenas Emanuel Rolim, nos 1.500m, não o consegue e “fica à porta” da selecção.

O total de 21 atletas é de alguma recuperação na década e é mesmo o maior desde os 24 de Daegoo 2011, superando os 12 de Moscovo 2013 e os 16 de Pequim 2015. O máximo, 30, foi registado em Atenas 1997.

Em número recorde são as mulheres, 13, tantas quantas estiveram em Berlim 2009, embora um pouco aquém das 15 dos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

Volta a haver mais mulheres que homens na selecção, o que tem vindo a ser regra - há dois anos, foram nove mulheres e sete homens, em Pequim, e no ano passado, no Rio de Janeiro, oito homens e 15 mulheres.

Olhando para os sectores constata-se que há cada vez menos fundistas na selecção, em contraste com o que acontecia, nomeadamente no final do século passado, quando o meio-fundo e o fundo era a “jóia da coroa” de qualquer selecção.

Apenas estão três maratonistas e duas corredoras de 10.000 metros, além de uma atleta de 1.500 metros.

Em decréscimo está também o sector da marcha, com Portugal a deixar de ter o quadro de haver mais atletas que vagas para os 20km femininos. Resta Ana Cabecinha, depois de Inês Henriques 'migrar' para os 50km - distância em que há dois nomes em masculinos.

Por clubes, Benfica (9) e Sporting (7) continuam a dominar, só escapando aos dois grandes de Lisboa Salomé Rocha e as maratonistas e marchadoras.

Em termos individuais, o destaque poderá ser Inês Henriques, que não deixou de treinar para os 50km marcha, à espera da abertura da IAAF, que só foi tornada pública no domingo.

Inês Henriques é a recordista mundial da distância e como tal candidata a medalha, nesta estreia da especialidade em Mundiais (ainda que com limitações, nomeadamente de tempos de passagem e participação simultânea com masculinos).

Poderão aparecer boas marcas, também, de Tsanko Arnaudov (11.º mundial do ano no peso) e Patrícia Mamona (sétima no triplo).

Seleção para Londres 2017

Masculinos

David Lima (Benfica) - 100 e 200 metros

Ricardo Ribas (Benfica) - Maratona

Diogo Ferreira (Benfica) - Salto com Vara

Nelson Évora (Sporting) - Triplo Salto

Tsanko Arnaudov (Benfica) - Lançamento do Peso

Francisco Belo (Benfica) - Lançamento do Peso

João Vieira (Sporting) - 50 km marcha

Pedro Isidro (Benfica) - 50 km marcha

Femininos

Lorene Bazolo (Sporting) - 200 metros

Cátia Azevedo (Sporting) - 400 metros

Marta Pen Freitas (Benfica) - 1.500 metros

Sara Moreira (Sporting) - 10.000 metros

Carla Salomé Rocha (individual) - 10.000 metros

Filomena Costa (Jardim da Serra) - Maratona

Sara Catarina Ribeiro (individual) - Maratona

Patrícia Mamona (Sporting) - Triplo Salto

Susana Costa (Benfica) - Triplo Salto

Irina Rodrigues (Sporting) - Disco

Lecabela Quaresma (Benfica) - Heptatlo

Ana Cabecinha (Pechão) - 20 km marcha

Inês Henriques (CN Rio Maior) - 50 km marcha

