Alexis Santos falha presença na final dos 200m estilos

Alexis Santos ficou a menos de 1,41 segundos de um lugar na final da prova de 200m estilos nos Mundiais de natação. O nadador português, a maior esperança nacional na competição, fez o 12.º melhor tempo nas meias-finais, com 1m59,22s.

PUB

Recordista nacional com uma marca de 1m58,88s, estabelecida em Abril, Alexis Santos repetiu a prestação que tinha conseguido nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro: foi quinto na meia-final em que nadou e terminou com o 12.º tempo no conjunto das eliminatórias.

O nadador português ainda vai competir nos 400m estilos nos Mundiais de natação, que decorrem em Budapeste.

PUB

PUB

PUB