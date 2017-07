Fogo de Mação continua muito activo

O incêndio que deflagrou no domingo no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, continua esta terça-feira activo com duas frentes "muito intensas" em Mação, disse o comandante nacional operacional, Rui Esteves.

Na conferência de imprensa realizada após a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, o comandante da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) adiantou que o incêndio de Mação, que começou há quase dois dias no concelho da Sertã, mobiliza 1041 operacionais, apoiados por 326 viaturas e nove meios aéreos nacionais e dois de Espanha.

Rui Esteves adiantou que os 135 habitantes retirados na segunda-feira das aldeias do concelho de Mação estão no centro Desportivo de Carvoeiro e só regressam às suas localidades quando estiverem reunidas as condições de segurança. O mesmo responsável sublinhou que há bombeiros no interior das aldeias e, se for necessário, outros habitantes serão retirados.

A combater este incêndio na Sertã estão ainda 126 grupos de reforço de todo o país, nove pelotões militares e uma unidade de emergência de Espanha, com 58 militares e 20 veículos, que já está em Mação adiantou o comandante nacional.

Outro incêndio que está activo no país e que mobiliza igualmente um grande número de meios é o que deflagrou também no domingo em Castelo Branco, estando a ser combatido por 422 operacionais, 125 viaturas e três meios aéreos.

No total, estes dois fogos mobilizam 1463 operacionais, 451 meios terrestres e 14 meios aéreos.

Rui Esteves deu ainda conta que, na manhã desta terça-feira, deflagraram, também no concelho de Mação, distrito de Santarém, dois incêndios, um às 11h15 e outro às 11h30. Nesse sentido, apelou aos cidadãos para que tenham comportamentos adequados. "Os incêndios florestais não se combatem, evitam-se", sustentou.

