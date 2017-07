Diogo Jota emprestado ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo

O futebolista Diogo Jota vai jogar esta época no Wolverhampton, do Championship (segunda divisão inglesa), reencontrando Nuno Espírito Santo, técnico que o treinou na temporada passada no FC Porto. "É bom para mim trabalhar com Nuno (Espírito Santo), porque o conheço, já que trabalhei com ele a época passada", congratulou-se o extremo de 20 anos, cedido pelo Atlético de Madrid.

PUB

Diogo Jota junta-se assim aos compatriotas Sílvio, Roderick Miranda, Rúben Neves, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro, num plantel que inclui ainda o defesa-central francês Willy Boly, que alinhava no FC Porto.

O avançado continua a não fazer parte dos planos do treinador Diego Simeone nos colchoneros, pelo que o clube da capital espanhola lhe deseja "muita sorte" na nova aventura. "Estou muito contente. O Wolverhampton é um grande clube, um histórico. Sempre foi um objectivo para mim jogar em Inglaterra e esta é uma grande oportunidade", disse.

PUB

Diogo Jota chegou a Madrid em 2016, oriundo do Paços de Ferreira, num contrato de cinco épocas, sendo emprestado no mesmo Verão ao FC Porto, no qual participou em 38 jogos, oito deles na Liga dos Campeões: marcou nove golos, oito na Liga e um na Champions.

PUB

PUB