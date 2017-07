Os sub-18 que podem surpreender

A tradição diz que não há Campeonatos do Mundo de natação sem que surja um novo fenómeno na modalidade e a história, em Budapeste, não deverá ser diferente. Num desporto propício ao surgimento de talentos (muito) precoces, são vários os exemplos de adolescentes com 14, 15 ou 16 anos, que surpreenderam tudo e todos, garantindo a conquista de um lugar no pódio ou desempenhos meritórios nas finais. Olhando para a lista de presenças na 17.ª edição da competição, há vários nadadores sub-18 candidatos ao prémio de revelação da prova, a grande maioria na variante feminina.

PUB

Com 17 anos completados no mês de Junho, a canadiana Penny Oleksiak já é uma certeza da natação mundial e terá na Arena Danúbio um teste à sua evolução. No ano passado, no Rio de Janeiro, tornou-se na primeira nadadora do Canadá a ganhar quatro medalhas em apenas uma edição dos Jogos Olímpicos e será uma das candidatas nos 100 metros livres. Na equipa canadiana há também Taylor Ruck, que aos 17 anos tem o privilégio de contar no seu currículo com duas medalhas olímpicas (ambas em estafetas).

Já com o carimbo de “fenómeno”, a chinesa Li Bingjie apenas viu os seus melhores tempos neste ano nos 400 e 800 metros livres batidos por Ledecky e, com apenas 15 anos, promete intrometer-se na luta pelas medalhas, tal como a australiana Ariarne Titmus, um ano mais velha.

PUB

A japonesa Rikako Ikee, que acabou de completar 17 anos, esteve em destaque nas últimas olimpíadas ao conseguir um quinto lugar nos 100 metros mariposa, mas será na prova mais curta dessa especialidade que pode surpreender: este ano é a segunda melhor do mundo nos 50 metros mariposa, apenas superada por Sjöström. Outra nipónica que merece ser seguida com atenção é Suzuka Hasegawa, de 17 anos, que em Abril estabeleceu um novo recorde do mundo júnior nos 200 metros mariposa.

Nos homens, o russo Kliment Kolesnikov surpreendeu este ano ao conseguir percorrer os 200 metros costas em 1m55s49, a terceira melhor marca do ano.

PUB

PUB