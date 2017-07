Oliveirense brilha na Taça da Liga

No regresso do futebol profissional em Portugal, Oliveirense, Arouca, Cova da Piedade, Santa Clara, União da Madeira, Gil Vicente e Leixões têm motivos para sorrir. Na primeira fase da Taça da Liga, disputada neste domingo, eliminaram os seus adversários, mas o maior destaque vai para a formação de Oliveira de Azeméis, recém-promovida à II Liga nesta época, e que colocou fora da prova o Penafiel, quinto classificado do campeonato secundário na temporada passada.

Um golo de João Amorim, ao minuto 32, foi suficiente para a equipa de Pedro Miguel seguir em frente na competição, marcando encontro na segunda fase da competição com o Santa Clara, que venceu em Famalicão por 2-1.

Sortes diferentes tiveram os emblemas recém-despromovidos à II Liga. Enquanto o Nacional perdeu com o Cova da Piedade por 3-2, num jogo repleto de golos, todos eles marcados no primeiro tempo e em que os insulares foram os primeiros e os últimos a fazer a bola entrar na baliza, o Arouca foi a Coimbra afastar a Académica, mas apenas no desempate por grandes penalidades, depois do nulo no final dos 90’.

Na Póvoa de Varzim, dois golos de Jonathan bastaram para que o Gil Vicente seguisse em frente. Nelsinho da Silva ainda adiantou os poveiros, mas um bis do hondurenho foi decisivo. Na próxima ronda, a equipa de Jorge Casquilha defronta o Paços de Ferreira.

Resultados completos

Taça da Liga - 1.ª fase

Sp. Covilhã-União da Madeira,1-1 (3-4 g.p.)

Cova da Piedade-Nacional, 3-2

Famalicão-Santa Clara, 1-2

Leixões-Ac. Viseu, 2-0

Penafiel-Oliveirense, 0-1

Varzim-Gil Vicente, 1-2

Académica-Arouca, 0-0 (2-4 g.p.)

