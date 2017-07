Esta semana, Michael Phelps compete com um tubarão

São um dos mais rápidos e eficientes predadores dos mares, os tubarões. São 23 medalhas olímpicas e 39 recordes mundiais que fazem dele o campeão da água, Michael Phelps. O norte-americano, que já bateu todos os recordes frente a outros humanos, viu nos tubarões adversários à altura e nadou 100 metros contra um tubarão branco para o Discovery Channel, que esta semana recebe a Shark Week.

Entre 23 e 30 de Julho em Portugal, o tema tubarões volta a ocupar a grelha do canal como faz desde o final dos anos 1980 nos EUA. Na edição deste ano são 18 programas inéditos que todas as noites, depois das 21h, vão encher o ecrã de tubarões.

Para já, recuemos a 1975. Foi há mais de 40 anos que o blockbuster de Steven Spielberg deixou o mundo com medo d'O Tubarão — influenciando a opinião pública quanto ao seu perigo. “Os tubarões são a espécie com menos ataques mortíferos em termos estatísticos. Os insectos, as aranhas e outros animais provocam mais fatalidades anualmente do que os tubarões”, esclareceu o biólogo João Correia na sexta-feira, na apresentação da Shark Week num veleiro no rio Tejo. Para tentar acabar com mitos e alertar para a necessidade de conservação da espécie, dizimada pela pesca descontrolada e pela degradação dos seus habitats, o Discovery Channel criou uma semana de programação especial com os tubarões como protagonistas.

Foi no Verão de 1988 que aconteceu a primeira Shark Week, uma semana com programação especial que inicialmente tinha um carácter mais informativo e que com os anos se foi aproximando do tom do entretenimento. Este ano, e pela primeira vez, a Shark Week passa em simultâneo em 72 países no Discovery Channel. Dos 18 conteúdos inéditos da programação, dois contam com a participação do atleta olímpico, Escola de Tubarões e Phelps vs Tubarão.

O arranque faz-se este domingo com Escola de Tubarões — quando Michael Phelps, antes de enfrentar um tubarão, faz um curso intensivo com os especialistas Doc Gruber e Tristan Guttridge. Phelps vai aprender a nadar em segurança entre estas criaturas, inclusive quando um tubarão-martelo passa a escassos centímetros da sua cara. No próximo domingo, a maior atracção: o duelo entre as duas máquinas da natureza, o tubarão branco e o rapaz de Baltimore, Michael Phelps.

Para além destes documentários, o canal acompanhará por exemplo uma viagem até uma praia na costa da Califórnia onde um tubarão branco tem atacado a cada dois anos desde 2008 (O Ataque do Tubarão Branco, dia 24), tentando identificar o animal através de tecnologia satélite.

Texto editado por Joana Amaral Cardoso

