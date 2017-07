Entre tanta gente, quem brilhou foi Bas Dost

Subiram ao relvado 32 jogadores, entre muitas novidades, promoções e regressos, mas quem mais brilhou na apresentação do Sporting versão 2017-18 foi alguém que não precisa de qualquer apresentação e que até já tem música própria. Bas Dost foi a principal figura na estreia dos “leões” em Alvalade, com um golo e uma assistência no triunfo sobre o campeão francês, Mónaco, por 2-1. Mas o holandês não foi o único em destaque. Gelson Martins mostrou-se já numa forma apreciável, o reforço Marcos Acuña também esteve em evidência e até o videoárbitro foi chamado à acção.

PUB

Ao sexto jogo de pré-época e a apenas duas semanas da estreia oficial com o Desportivo das Aves para o campeonato, os “leões” não parecem ainda um produto acabado, mas já são uma equipa com muitos méritos e bom andamento. Foi isso que mostraram frente ao campeão francês orientado pelo antigo técnico “leonino” (e primeiro da era Bruno de Carvalho) Leonardo Jardim e Kylian Mbappé, o jogador mais desejado do futebol europeu, a fazer dupla com um “velho” conhecido, Falcao. E o primeiro “onze” que Jorge Jesus apresentou em Alvalade parece ter pernas para andar, provavelmente já a pensar num futuro próximo sem Adrien Silva e/ou William Carvalho (que só entraram na segunda parte).

Positivo/Negativo Positivo Bas Dost Um golo e uma assistência para o ponta-de-lança holandês, a mostrar as suas melhores qualidades, a de cabeceador temível e de jogador de equipa.

Positivo Gelson Martins Estava de férias até há poucos dias, mas não pareceu, tal a velocidade e a dinâmica que apresentou. Esteve na jogada do primeiro golo e teve várias iniciativas perigosas.

Positivo Acuña Marcou um canto teleguiado para a cabeça de Bas Dost e esteve perto do golo. Boa estreia do reforço mais caro (9,6 milhões) do Sporting esta época. Negativo Tobias Figueiredo Está bem definida a hierarquia dos centrais esta época. Mathieu e Coates são os titulares, depois vêm André Pinto e Tobias, e o jovem central comprometeu o seu estatuto na equipa com aquele erro que deu o golo do Mónaco.

PUB

Foram seis os reforços que entraram de início, mas a estreia com mais impacto não foi de nenhum jogador. Foi do videoárbitro, utilizado pela primeira vez em Alvalade, invalidando um golo do português Ronny Lopes, aos 19’. Lopes atirou de fora da área, mas a acção de Rui Patrício estava a ser estorvada por um jogador monegasco, em posição irregular. A revisão do lance tirou aquele que seria o 1-0 para a equipa do principado.

Antes disso, os “leões” não andaram longe do golo, com Acuña a permitir uma defesa de Subasic, após uma excelente jogada de Gelson Martins.

Depois, foi o Mónaco a estar perto do golo aos 9', Rui Patrício cometeu um erro na reposição de bola, conseguiu interceptar um remate de Tielmans, mas a bola ficou em Mbappé, que rematou contra um defesa e, depois, Falcao atirou para a baliza, com Coates a salvar em cima da linha de golo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O marcador acabaria por funcionar aos 34’. Gelson Martins avançou pelo centro do terreno colocou a bola em Bas Dost e o holandês não foi egoísta, oferecendo o golo a Bruno Fernandes, o seu primeiro com a camisola dos “leões”. Não muito depois, aos 43’, um canto de Acuña levou a bola até à cabeça de Bas Dost, que fez o que melhor sabe: cabeceou e fez o 2-0. Era o holandês a mostrar que os 36 golos da época anterior não tinham sido por acaso e Acuña a dar uma amostra dos estragos que o seu pé esquerdo pode fazer.

Claro que este Mónaco não é exactamente a mesma equipa que maravilhou a Europa na época passada – já perdeu no mercado jogadores como Bernardo Silva, Mendy e Bakayoko – mas não deixava de ser um adversário de respeito (e que terá estreia oficial daqui a uma semana) e o Sporting, depois de tantas exibições e resultados frustrantes nesta pré-época, exibiu-se a boa altura – uma exibição que não transportou para a segunda parte, muito por força das muitas substituições que foram acontecendo.

Mesmo com as boas indicações que deu durante boa parte do jogo, o Sporting não conseguiu foi fugir à sua sina desta pré-época, a dos erros defensivos que dão golos ao adversário e ainda não foi desta que acabou um jogo sem sofrer pelo menos um. Já em tempo de compensação, Tobias Figueiredo perdeu uma bola para Guido Carrillo, que fez o 2-1 sem quaisquer hipóteses para Beto a fechar um teste com boas sensações a duas semanas de começar o intenso mês de Agosto com seis jogos em 22 dias.

PUB

PUB