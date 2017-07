Sporting apresentou-se com toda a gente e sem surpresas

Foram 32 os jogadores que o Sporting apresentou neste sábado em Alvalade para o arranque da época perante os seus adeptos. Antes do jogo com o Mónaco, os “leões” apresentaram um plantel alargado que deverá, no entanto, ficar menos numeroso nos próximos dias.

PUB

Entre as mais de três dezenas de jogadores, já marcaram presença os cinco internacionais portugueses que estiveram na Taça das Confederações – Rui Patrício, Beto, Adrien Silva, William Carvalho e Gelson Martins -, sendo que um ou mais deste grupo poderá ser negociado nos próximos dias.

Também subiram ao relvado alguns dos que poderão ser emprestados, como Leonardo Ruiz, Matheus Pereira, Francisco Geraldes ou Iuri Medeiros. Ausentes estiveram aqueles que são dados como excedentários e que nem foram ao estágio da Suíça. Schelotto, Douglas, Zeegelaar e Castaignos não entram nas contas de Jesus. Na mesma situação está Bryan Ruiz, que está na Gold Cup com a selecção da Costa Rica.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para esta apresentação aos sócios, o Sporting convidou o Mónaco de Leonardo Jardim e Jesus colocou de início o mais recente reforço, o argentino Marcos Acuña. Na equipa monegasca entram de início o jovem prodígio Kylian Mbappé e o português Ronny Lopes.

Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão, Battaglia, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Acuña, Podence e Bas Dost.

Mónaco: Subasic, Fabinho, Kongolo, Jemerson, Tielemans, Sibide, Glik, Lemar, Ronny Lopes, Falcao e Mbappé.

PUB

PUB