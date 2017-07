Benfica deu uma hora de avanço e voltou às derrotas

Meia hora de bom nível não bastou para o Benfica evitar a segunda derrota da pré-temporada, no Algarve, frente ao Hull City (0-1). Numa partida aproveitada por Rui Vitória para fazer experiências e dar oportunidades a jogadores que lutam por um lugar no plantel, os “encarnados” estiveram longe de deslumbrar na primeira parte e só começaram a melhorar quando os pesos-pesados foram lançados, aos 65’. Zivkovic, Seferovic e Jonas revolucionaram o futebol do Benfica, que até acabou a jogar em superioridade numérica, mas nada disso foi suficiente para evitar a derrota.

Só Júlio César e Luisão repetiram a titularidade em relação à partida de quinta-feira com o Betis, com Rui Vitória a testar várias soluções alternativas às que tem utilizado: Aurélio Buta e Eliseu foram os laterais, Samaris e André Horta dividiram as tarefas no meio-campo, com as faixas do ataque entregues a Carrillo e Diogo Gonçalves e o apoio a Mitroglou a cargo de João Carvalho. Mas os primeiros 45 minutos não permitiram que o treinador do Benfica tirasse muitas conclusões, dadas as dificuldades da sua equipa em construir lances de perigo. A situação mais flagrante pertenceu ao Hull City, quando aos 31’ Abel Hernández tirou partido de uma perda de bola de André Horta mas acertou na trave da baliza “encarnada”.

O emblema do segundo escalão do futebol inglês confirmou a ameaça no início do segundo tempo, aproveitando um erro da defesa do Benfica para colocar-se em vantagem. Abel Hernández foi desarmado na área por Lisandro López, mas o argentino perdeu imediatamente a bola para Jarrod Bowen, que passou por Eliseu e desferiu um remate sem hipóteses para Bruno Varela.

Ao minuto 65, com as entradas de Zivkovic, Seferovic e Jonas para os lugares de Carrillo, Mitroglou e João Carvalho, tudo começou a mudar no futebol do Benfica. Com mais intensidade e velocidade, os estragos foram quase imediatos. Zivkovic assistiu Jonas, cujo remate foi travado por uma boa defesa de McGregor. A combinação repetiu-se cinco minutos depois, com Jonas a fazer o passe para Seferovic – que se preparava para fuzilar a baliza, não fosse um defesa antecipar-se e fazer o corte.

As oportunidades iam-se sucedendo para os “encarnados”, mais ainda após a expulsão de Michael Dawson, com vermelho directo (77’), por derrubar Seferovic quando o suíço se isolava. Eliseu, com uma bomba de fora da área, obrigou McGregor a defesa apertada. E Seferovic, após passe de Willock, rematou de primeira ao poste. Apesar da pressão, o Benfica não foi capaz de evitar a segunda derrota na pré-época. Na agenda “encarnada” segue-se um período de estágio em Inglaterra, que inclui a participação na Emirates Cup, a 28 e 29 de Julho, com jogos frente ao Arsenal e RB Leipzig

Alinharam de início: Júlio César, Aurélio Buta, Luisão, Lisandro López, Eliseu, Samaris, André Horta, João Carvalho, Carrillo, Diogo Gonçalves e Mitroglou. Jogaram ainda: Bruno Varela, Filipe Augusto, Willock, Chrien, Rúben Dias, Jardel, Zivkovic, Seferovic e Jonas.

