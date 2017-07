Temperaturas vão subir três a quatro graus no fim-de-semana

As temperaturas vão subir três a quatro graus durante o fim-de-semana, esperando-se máximas superiores a 30 graus em algumas regiões, disse a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

PUB

"Não haverá grandes variações em relação ao dia de sexta-feira, mas no sábado e principalmente no domingo espera-se uma subida da temperatura máxima e da mínima de três a quatro graus. Estamos a falar por exemplo de temperaturas de hoje para Lisboa de 24 e no fim-de-semana de 27, de 30 graus em Évora e Beja e sábado e domingo 34", disse.

Em declarações à Lusa, a meteorologista do IPMA adiantou que a subida será ligeira, mas o fim-de-semana deverá ser mais quente. "Assim, a previsão do estado do tempo no território do continente para esta sexta-feira e no fim-de-semana é essencialmente de pouco nublado ou limpo no interior e no litoral oeste, prevendo-se também nebulosidade matinal, dissipando durante a tarde", afirmou a meteorologista.

PUB

Ângela Lourenço explicou ainda que durante a manhã de sábado está prevista chuva a norte do Cabo Carvoeiro e na região do Minho, esperando-se uma melhoria à tarde.

Relativamente ao vento, a meteorologista disse que a situação deverá manter-se como tem estado nos últimos dias. "O vento tem estado moderado a forte com intensidade e rajadas em particular no litoral e nas terras altas. Esta situação meteorológica vai continuar, mas com menos intensidade que ontem [quinta-feira], mas vai continuar desagradável", indicou.

Ângela Lourenço adiantou ainda que a tendência para o início da próxima semana continua a ser de vento do quadrante norte, mais intenso no litoral, céu pouco nublado ou limpo e nebulosidade durante a manhã.

País com risco muito elevado à exposição UV

Todas as regiões do continente, Madeira e Açores apresentam nesta sexta-feira risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com o Instituto, todas as regiões do continente, Madeira e Açores, excepto Ponta Delgada (ilha de São Miguel) que está com níveis moderados, apresentam um risco muito elevado de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu,t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 'elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, tornando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro a partir do meio da tarde. A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado a forte, por vezes com rajadas até 65 quilómetros por hora no litoral e nas terras altas, em especial durante a tarde.

Na Madeira prevê-se períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas vertentes norte e terras altas a partir da tarde, vento fraco a moderado predominando de nordeste, soprando por vezes forte nas terras altas e pequena descida de temperatura. Para os Açores a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos e vento nordeste bonançoso a moderado.

Em Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre 16 e 24 graus Celsius, no Porto entre 13 e 22, em Vila Real entre 11 e 25, em Viseu entre 09 e 24, em Bragança entre 12 e 28, na Guarda entre 10 e 24, em Coimbra entre 12 e 24, em Castelo Branco entre 14 e 30, em Portalegre entre 12 e 29, em Santarém entre 15 e 26, em Évora e Beja entre 13 e 30 e em Faro entre 15 e 31.

PUB

PUB