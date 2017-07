Governo lança compra de 510 "autocarros limpos"

O primeiro-ministro e o ministro do Ambiente assinam esta sexta-feira os termos de aceitação para a intervenção que encoraja a compra de mais autocarros a gás natural comprimido e eléctricos, bem como os respectivos postos de abastecimento.

Mais de 500 autocarros que usam energia limpa vão substituir outros tantos com motores de combustão poluentes nos transportes públicos urbanos, projectos que vão custar 145 milhões de euros, de acordo com o Ministério do Ambiente.

As entidades que adiram aos "autocarros limpos" terão 46,2 milhões de euros através do Fundo de Coesão.

No total, serão comprados 510 autocarros, 438 a gás natural e 72 eléctricos, e instalados 31 pontos de carregamento eléctrico e quatro postos de gás natural.

Com os novos veículos a trabalhar, estima-se que serão poupados 8,6 milhões de litros de gasóleo anualmente.

