Parque Biológico de Gaia com entradas gratuitas à semana

Todas as quintas-feiras e domingos de Agosto vão ser dias de entrada livre no Parque Biológico de Gaia, com excepção dos dias em que haja actividades agendadas.

Até ao final de Julho, as entradas gratuitas existem apenas ao fim-de-semana, mas pensando naqueles que trabalham nesses dias, a Câmara de Gaia decidiu transferir, a partir de Agosto as entradas grátis dos sábados para as quintas-feiras.

O Parque Biológico é composto por um conjunto de quintas antigas, com trilhos de descoberta, árvores e plantas próprias da região e animais.

