Pinto da Costa “está bem” e terá alta “dentro de dias”

Pinto da Costa vai continuar internado no Hospital de São João, no Porto, por “mais alguns dias”, mas “apenas para lhe dar mais conforto”. Nélson Puga, responsável clínico do FC Porto, referiu em declarações ao Porto Canal que o presidente dos “dragões” sofreu “algumas sequelas” depois de ter caído num lanço de escadas na sua residência na madrugada desta sexta-feira, mas esclareceu que o líder portista “está bem, consciente, colaborante e bem-humorado”.

O dirigente desportivo, de 79 anos, deu entrada nas urgências do Hospital de São João com "três costelas partidas e uma contusão cerebral", encontrando-se no Serviço de Neurocirurgia, sob vigilância. No entanto, negando alguma “especulação”, Nélson Puga garantiu que Pinto da Costa terá “alta dentro de dias e iniciará o processo normal de recuperação, que será de algumas semanas, mas não de meses”.

“Vai recuperar na totalidade e voltar sem qualquer problema. É difícil precisar o tempo que demorará a ter alta, mas não é nada de duradouro. Será apenas para lhe dar mais conforto”, referiu ainda o responsável clínico do FC Porto.

