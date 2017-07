Boasson Hagen vence 19.ª etapa com Froome seguro à espera do contra-relógio

O norueguês Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) venceu esta sexta-feira a 19.ª etapa da 104.ª edição da Volta à França em bicicleta, uma longa tirada de 222,5 km cumprida em 5h06m09s, a ligar Embrun a Salon-de-Provence, etapa sem consequências para a liderança de Chris Froome, que parece caminhar a passos seguros para a quarta vitória no Tour, agora apenas dependente do contra-relógio de 22,5 km de sábado, em Marselha.

PUB

No dia nacional da Bélgica, o norueguês frustrou as tentativas dos compatriotas de Eddy Merckx, que acompanhou uma etapa em que o pelotão disse adeus à montanha e viu ficar definida a classificação por pontos. Michael Matthews precisa apenas de chegar a Paris para se tornar o terceiro australiano a vencer a camisola verde, prémio instituído no 50.º aniversário da Volta a França.

Boasson Hagen conquistou pela terceira vez na carreira uma vitória no Tour, adiantando-se ao grupo de 20 fugitivos para cortar a meta isolado, com 12m27s de vantagem sobre a equipa de Froome. A Sky "patrocinou" esta fuga, em que o ciclista mais bem classificado, Bauke Mollema (Trek), estava à partida a 47m03s do camisola amarela, na 20.ª posição.

PUB

O português Tiago Machado cortou a meta na 135.ª posição, com o mesmo tempo de Froome, subindo um lugar na geral, onde ocupa a 75.ª posição.

PUB

PUB