Warren Barguil vence pela segunda vez no Tour e Froome segue líder

O ciclista francês Warren Barguil (Sunweb) venceu nesta quinta-feira a 18.ª etapa da 104.ª Volta a França, ao impor-se na subida ao Izoard, enquanto Chris Froome (Sky) conservou a camisola amarela.

No topo do Izoard, Barguil, que já tinha vencido a 13.ª tirada e é o virtual vencedor da classificação de montanha, cortou a meta ao fim de 4h40m33s, demorando menos 20 segundos do que Darwin Atapuma (UAE Emirates), segundo, e Romain Bardet (AG2R), terceiro.

Chris Froome tentou distanciar-se dos restantes favoritos nos metros finais e mantém a amarela a três etapas do fim, com 23 segundos de vantagem sobre Bardet, que acompanhou o líder e ocupou o posto de Fabio Aru (Astana), que perdeu tempo, e 29s sobre Rigoberto Urán (Cannondale Drapac), que cedeu dois segundos.

Na sexta-feira, os ciclistas enfrentam a 19.ª e antepenúltima etapa, uma ligação de 222,5 quilómetros entre Embrun e Salon-de-Provence, com três contagens de terceira categoria e um final em descida.

