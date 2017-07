Clube dos Açores quer ser o primeiro no mundo a ser patrocinado pelo Reddit

Na época passada, o Sport Clube Praiense deu nas vistas na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal quando pregou um susto ao Sporting, em Alvalade, logo aos dois minutos de jogo com um grande golo de Filipe Andrade. A equipa da ilha Terceira, Açores, acabaria por ser goleada e eliminada da competição mas havia deixado a sua marca. Apesar disso, pouca gente ouviu falar nos açorianos desde então. Mas agora pretendem levar o seu nome além-fronteiras, procurando patrocínio de um dos sites mais visitados do mundo: o Reddit.

“A ideia de tentar associar a marca Praiense com o site Reddit acabou por surgir de uma necessidade de espalhar o nome do Praiense para outros horizontes”, explica ao PÚBLICO Berto Bettencourt, director de marketing do clube. “Tentamos utilizar os meios que estão a nossa disposição nos tempos em que vivemos”, nomeadamente, as redes socias e a comunidade alargada de internautas.

O primeiro passo foi criar uma campanha de recolha de fundos dentro da comunidade dedicada ao futebol do Reddit. O objectivo inicial é chegar às dez mil libras (cerca de 11.400 euros). “Há um objectivo inicial para tentar fazer o patrocínio, e passava pelas dez mil libras. Ainda estamos um pouco longe disse, mas esse patrocínio é em exclusivo e em directa parceria com uma das comunidades do Reddit, que é a comunidade de futebol”, explica Bettencourt. Até este momento, foram angariados 260 libras de 24 utilizadores. Contudo, o processo não termina aqui: “Estamos a tentar negociar com o Reddit para fazer um patrocínio em geral e não só com a comunidade do futebol”, explica o responsável. “É um dos sites mais visitados do mundo e isso de certeza só tratará mais-valias para um clube regional como o nosso. Mas é um bocado cedo ainda para dizer qual será o fruto desta possível relação”, ressalva o dirigente do Praiense, que actualmente compete no Campeonato de Portugal Prio (terceiro escalão nacional).

As negociações com a plataforma já se iniciaram e, a concretizar-se o acordo de patrocínio, o Praiense torna-se a primeira equipa de futebol do mundo a envergar nas suas camisolas a marca Reddit: “Já iniciámos contactos directamente com a equipa de marketing do Reddit. Neste momento está a ser discutido, mas não posso dizer que esteja concluído”.

Este objectivo inicial de dez mil libras não surgiu por acaso. O cálculo teve como base as despesas correntes do clube na época passada, incluindo, entre outras coisas, viagens ou estadias – algo que é particularmente dispendioso para uma equipa das ilhas. “Claro que esse valor em si não é suficiente mas já seria uma grande parte”, nota Bettencourt.

A necessidade de financiamento surge também pela evolução desportiva do clube. Na época passada, o Praiense ficou à beira de subir de divisão o que aumentou a confiança de concretizar este objectivo na época que avizinha. “Acredito que este ano vamos conseguir este objectivo. Para conseguirmos crescer dessa forma também temos de conseguir uma pareceria que nos permita chegar lá em condições estáveis. Não é subir de divisão e depois ficarmos em dificuldades. Temos de ter uma parceria que nos permita ficar em condições estáveis nesta época e na próxima”, diz Bettencourt. “De qualquer maneira continuamos abertos a qualquer proposta que venha de Portugal ou até do estrangeiro”, garante o responsável pelo marketing dos insulares.

