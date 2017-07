Federações pedem ao Estado mais apoio ao ecletismo no desporto nacional

Catorze federações desportivas reuniram-se nesta quarta-feira com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto para instarem a um maior apoio político na defesa do ecletismo e diversidade no desporto português.

Na reunião, sete presidentes de federações nacionais, em representação das 14 entidades subscritoras do apelo, manifestaram junto de João Paulo Rebelo a sua apreensão relativamente às dificuldades que têm sentido em afirmar as suas modalidades, revelou à agência Lusa uma fonte federativa.

A mesma fonte detalhou que o apelo das federações junto do Governo português assenta em quatro pilares, sendo o mais importante “o apoio político ao ecletismo e diversidade desportivos em Portugal”.

As entidades pretendem também o reconhecimento da importância social deste setor, que se traduza num “maior investimento no desporto nacional no seu todo”, de modo a que o orçamento para o desporto não seja “um arredondamento do orçamento da educação”, e “uma maior intervenção na política desportiva nacional”, que passa por uma articulação entre federações, Estado, autarquias e restantes parceiros.

O último dos quatro pilares consiste numa maior capacidade de comunicação, através dos meios de comunicação públicos, e numa maior atenção dos organismos públicos às necessidades das federações.

A fonte federativa revelou ainda que o movimento das 14 federações representa “um cartão amarelo à Confederação do Desporto de Portugal”, que não defende os interesses dos seus associados com a força com que estes gostariam.

Na reunião com João Paulo Rebelo estiveram presentes os presidentes das federações nacionais de andebol, atletismo, canoagem, ciclismo, motociclismo, ténis de mesa e triatlo.

Além destas federações, o movimento conta com a participação das federações de badminton, ginástica, judo, natação, râguebi e vela, assim como a Federação Académica do Desporto Universitário.

