Sporting volta a perder na pré-época

O Sporting sofreu nesta terça-feira a sua terceira derrota consecutiva da pré-época, perdendo em Évian-les-Bains por 2-1 com o Marselha, depois de já ter perdido com o Valência e o Basileia.

Mais uma vez, os "leões" mostraram muitas carências defensivas, sofrendo o primeiro golo logo nos instantes iniciais do jogo - uma aceleração imparável do camaronês N'Jie que só acabou com a bola no fundo da baliza de Pedro Silva.

Depois de uma primeira parte com muitos sustos e pouca qualidade, os "leões" entraram no segundo tempo quase da mesma maneira, a sofrer mais um golo. Aos 52', Payet faz o cruzamento perfeito para N'Jie fazer o segundo nas costas de Mathieu.

A equipa de Jorge Jesus melhorou bastante com as entradas de Podence e Matheus Pereira e ainda conseguiu reduzir. Podence conseguiu entrar na área com a bola dominada e sofreu uma falta de Rami. Na conversão do penálti, aos 72', Doumbia fez o 2-1.

O Sporting volta a jogar no próximo sábado, defrontando em Alvalade o campeão francês Mónaco.

