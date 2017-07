Vitória de Guimarães bate Belenenses e vence torneio de verão do Varzim

O Vitória de Guimarães venceu neste domingo o torneio de verão de futebol do Varzim, depois de bater o Belenenses, por 4-1, no jogo final da competição.

PUB

Os minhotos, que para este segundo dia do torneio se apresentaram com os jogadores que alinham na equipa B (que milita na II Liga), alicerçaram o triunfo na primeira parte do encontro, aproveitando alguns erros do adversário.

A formação vitoriana adiantou-se no marcador logo aos 14 minutos, por intermédio de Denis, na cobrança de uma grande penalidade, a castigar um corte com a mão de Gonçalo Silva.

PUB

Três minutos depois, e na sequência de uma má reposição de bola do guarda-redes da equipa do Restelo, Filipe Mendes, Haashim recuperou a bola e após um primeiro remate, que o guardião não susteve, Areias ampliou o resultado, para 2-0.

A formação lisboeta, da I Liga, ainda relançou o jogo, aos 35 minutos, quando, numa boa jogada e assistência, Diogo Viana entregou a Juanto o 2-1, num resultado que acabaria, no entanto, para mudar antes do período de descanso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Isto porque, aos 45 minutos, o árbitro vislumbrou nova grande penalidade para os minhotos, desta feita num alegado corte com o braço de Persson, que Denis novamente, na marcação não desperdiçou 3-1.

No segundo tempo, o Belenenses, com a entrada de novos elementos na equipa, reequilibrou o jogo, mas ao lançar-se no ataque, acabou por expor a zona defensiva, permitindo que o Vitória, num rápido contra-ataque, fizesse o 4-1 final, por João Correia.

Os vimaranenses venceram, assim, pela segunda vez consecutiva o torneio de verão do Varzim, ficando o Portimonense, também da I Liga, no terceiro lugar, depois de ter vencido a equipa anfitriã, por 2-1.

PUB

PUB