Mollema ganha pela primeira vez uma etapa no Tour

Bauke Mollema (Trek) conquistou neste domingo a 15.ª etapa do Tour, que ligou Laissac-Sévérac ll'Église a Le Puy-en-Velay, cumprindo os 189,5km em 4h41m47s. Foi o primeiro triunfo do corredor holandês, de 30 anos, numa tirada da Volta a França. "Esta sempre foi a corrida mais importante para mim", assumiu no final.

Na classificação geral, praticamente tudo na mesma no que à luta pela camisola amarela diz respeito. Chris Froome (Sky) manteve a liderança, com 18 segundos de vantagem sobre Fabio Aru (Astana) e 23 sobre Romain Bardet (AG2R).

