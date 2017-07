Holanda bate a Noruega no jogo de estreia do Europeu de futebol feminino

Um golo de Van de Sanden, aos 66’, garantiu este domingo a vitória da Holanda frente à Noruega, por 1-0, na abertura do Campeonato da Europa de Futebol Feminino. Um triunfo justo para a selecção anfitriã do torneio, apoiada por quase 22 mil adeptos, que assistiram ao encontro, no Estádio Galgenwaard , em Utrecht. Portugal estreia-se na prova na próxima quarta-feira, defrontando a Espanha (17h), em Doetinchem.

E enquanto aguarda pela sua primeira partida na fase final desta competição, as futebolistas nacionais receberam este domingo uma formação relacionada com as alterações às leis de jogo e critérios de arbitragem, numa ‘aula’ dada pela antiga árbitra espanhola Marisa Villa Gutiérrez.

O objcetivo foi o de colocar as atletas mais familiarizadas com “os critérios a adoptar pelas árbitras durante a competição”, a três dias de Portugal fazer a estreia no Europeu de futebol feminino. A palestra da árbitra Marisa Villa Gutiérrez decorreu na unidade hoteleira de Oisterwijk, na Holanda, onde a equipa portuguesa está instalada desde este sábado.

