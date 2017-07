Angélica André e Vânia Neves longe dos lugares da frente nas Águas Abertas

Um 35.º lugar para Angélica André e um 41.º para Vânia Neves na prova de 10 km em Águas Abertas do Mundial de Budapeste encerrou a participação portuguesa na prova que este domingo decorreu no Lago Balaton. A vencedora foi a francesa Aurelie Muller.<_o3a_p>

Angélica André terminou com um tempo de 2h07m20,40s, a 7m06,70s de Muller, enquanto Vânia Neves concluiu a sua prestação com 2h09m39,00s, a 9m25,30s do primeiro lugar.<_o3a_p>

Numa prova discutida nos derradeiros metros, o pódio ficou composto pela equatoriana Samantha Arevalo, a 3,30 segundos de Aurelie, e pela a italiana Arianna Brid, a 3,50s. A organização atribuiu também o terceiro lugar à brasileira Ana Marcela Cunha, igualmente a 3,50s da vencedora.<_o3a_p>

