Young Boys goleia Benfica desnorteado na Suíça

Houve adeptos do Benfica para dar e vender na Tissot Arena, em Biel, mas regressaram a casa com pouco mais que uma recordação cinzenta da prestação dos "encarnados" no último jogo da Uhren Cup. Com uma derrota frente ao Young Boys, por 5-1, o campeão português perdeu a possibilidade de conquistar o primeiro troféu da pré-temporada.

Começou a mandar a equipa de Rui Vitória, que operou três alterações face ao encontro anterior, diante do Neuchatel Xamax (Fejsa no lugar de Chrien, no meio-campo, Lisandro na vaga de Ruben Dias na defesa e Rafa no corredor de Franco Cervi). A manobrar muitas vezes por dentro, o Benfica assumiu protagonismo, mas sem conseguir criar grandes ocasiões de perigo.

Aos 23', as águas agitaram-se na sequência de um livre directo. Jonas rematou, a bola desviou na barreira e acabou por trair o guarda-redes, colocando os "encarnados" na frente do marcador. Foi um momento de felicidade para o avançado, o único durante a partida, já que minutos mais tarde, praticamente sozinho na área, adiantou muito a bola e perdeu uma boa ocasião para voltar a marcar.

A resposta do Young Boys ao golo inaugural foi quase imediata, fruto da passividade do quarteto defensivo "encarnado" e do mérito de Hoarau, que segurou a bola de costas até a entregar para a finalização oportuna de Assalé, aos 25'. Foi um tónico importante para os suíços, que começaram a pressionar mais à frente e foram colocando problemas adicionais ao Benfica na saída de bola.

O regresso das cabines, ao intervalo, confirmou o ascendente dos anfitriões. Já com Bruno Varela na baliza, o Benfica voltou a evidenciar problemas na organização defensiva e Sulejmani, antigo jogador das "águias", aproveitou para contornar o guarda-redes e fazer o 2-1.

Poderia ter-se repetido o filme do primeiro tempo, mas Jonas confirmou uma tarde de desinspiração e falhou uma grande penalidade aos 58'. Foi o tiro de partida para uma última meia-hora dantesca para o Benfica. Já desestruturada, devido ao caudal de substituições operado por Rui Vitória (que mexeu em todos os sectores, completando 10 alterações), a equipa lisboeta voltou a sofrer golos aos 74' (Assalé), 86' e 89' (bis de Fassnacht), fechando a partida em completo desnorte.

A pré-época dos "encarnados" continua agora em Portugal, no centro de estágio do Seixal, com o próximo encontro de preparação agendado para 20 de Julho, na Algarve Cup, frente aos espanhóis do Betis.

Onze inicial: Júlio César, André Almeida, Lisandro López, Jardel, Hermes, Fejsa, Felipe Augusto, Diogo Gonçalves, Rafa, Jonas, Seferovic.

Jogaram ainda: Bruno Varela, Pedro Pereira, Kalaica, Martin Chrien, André Horta, Cervi, Heri, Carrillo, Chris Willock, Arango.

