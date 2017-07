Europeu Sub-19: Portugal dá tudo pelo título

Portugal e Inglaterra decidem hoje, às 17 horas (RTP1), em Gori, na Geórgia, quem sucederá à selecção de França no trono de campeão europeu de sub-19, estando garantida à partida a inscrição do sétimo vencedor da competição, em 16 anos, dominada por Espanha, com sete títulos.

Com duas finais perdidas, Portugal e Inglaterra partilham a condição de "vice" e até partiriam em igualdade de circunstâncias não fosse a ligeira vantagem estatística dos britânicos: detentores da melhor defesa (um golo sofrido na goleada por 4-1 à Alemanha) e do melhor ataque (com oito golos, mais dois que Portugal) – com a contribuição decisiva de Ben Brereton, máximo goleador (3), com mais um remate certeiro que Rui Pedro – o que somado resulta numa prestação intocável, com vitórias em todos os jogos disputados.

Os números de Portugal foram, contudo, mais do que suficientes para colocar a selecção a um passo de um grande título que teima escapar neste escalão, pelo que o seleccionador Hélio Sousa promete determinação e empenho total.

“Deixaremos tudo em campo!”, garante Hélio Sousa, sublinhando a grandiosidade de um momento “único”, prevendo um duelo “bastante competitivo” frente a um adversário de "maturidade assinalável", como se infere do percurso dos ingleses.

"A Inglaterra mostrou ser uma equipa fortíssima em todos os aspectos do jogo", com vitórias sobre Alemanha, Holanda e Bulgária (na fase de grupos) e República Checa (nas meias-finais).

"Tentaremos acrescentar algo mais, pois estamos num processo de evolução. O que temos feito é muito bom", explicou, enfatizando a qualidade dos jogadores portugueses, confiando numa final que traduza a continuidade do trajecto de uma geração de campeões europeus, consagrados em 2016, no escalão de sub-17.

Quem não se deixa iludir pelos números mais simpáticos para o adversário de Portugal é precisamente Keith Downing, treinador da selecção inglesa, que já teve oportunidade de afirmar que Portugal e Inglaterra provaram, ao atingir a final, ser as mais fortes deste Europeu.

"Agora vencerá a que provar ser mais competente", sentenciou, na expectativa de juntar o nome de Inglaterra aos de Espanha, Alemanha, França, Itália, Ucrânia e Sérvia, anteriores campeões.

"Conhecemos os pontos fortes de Portugal e usaremos as nossas armas para vencer", avisa Downing, numa fase em que não restarão muitas surpresas para além das que possam advir de condicionalismos como lesões. Nesse plano, Portugal tem em Diogo Leite – ausente no último treino devido a uma mialgia na face posterior da coxa esquerda – um ponto de interrogação que não beliscará o espírito e a vontade de escrever mais uma página de ouro no futebol jovem de Portugal.

