Temperaturas descem dois a cinco graus no fim-de-semana

As temperaturas vão descer entre dois a cinco graus Celsius no fim-de-semana em Portugal continental, mas nesta sexta-feira ainda deverão manter-se acima dos 40 em alguns distritos do Alentejo, disse à Lusa o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Hoje já temos uma pequena descida da temperatura, mas apenas na região Sul. Ainda vamos ter temperaturas entre os 40 e os 42 graus nas capitais de distrito do Alentejo e entre 35 e 39 no interior Norte e Centro”, adiantou.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou em aviso laranja os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja até às 22h. O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Também devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o Instituto colocou os distritos de Braga, Vila Real, Viseu, Bragança, Setúbal e Faro sob aviso amarelo até às 21h.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

“No sábado há uma descida da temperatura máxima e mínima, não devendo ultrapassar os 40 graus. No domingo desce de uma forma mais generalizada e a temperatura na região do Alentejo não deverá ultrapassar os 37 graus”, disse Bruno Café.

De acordo com o meteorologista do IPMA, no sábado estão previstas descidas entre dois e quatro graus e no domingo entre dois e cinco graus de um modo geral.

“Há uma tendência de descida da temperatura que se prolonga na primeira parte da próxima semana. Em geral vamos ter descidas, mas que não serão de forma igual em todos os distritos”, disse.

