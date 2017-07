Duas jovens desaparecidas no Montijo

Duas jovens de 16 anos, que estavam institucionalizadas no lar de acolhimento para jovens Abrir Caminhos, no Montijo, estão desaparecidas. A informação foi confirmada pelo PÚBLICO junto da instituição. “Fizemos tudo o que foi possível junto das autoridades competentes”, afirmou uma fonte do lar de acolhimento, adiantando que não podia prestar mais informações, já que todas as menores se encontram protegidas por sigilo.

O Jornal de Notícias escreve que as duas adolescentes estão desaparecidas desde a manhã de terça-feira e cita a mãe de uma das desaparecidas, dizendo que a filha nunca lhe tinha dado indícios de que queria fugir do lar onde estava institucionalizada há um ano.

"Ela passa os fins-de-semana comigo e no domingo, depois de jantar com ela no Fórum Montijo, levei-a para o lar de acolhimento, sem nunca desconfiar que ela fugisse dois dias depois”, disse a mãe de uma das jovens ao Jornal de Notícias.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, saber mais informações junto da PSP do Montijo e do Comando Distrital da PSP de Setúbal.

